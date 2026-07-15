Državljanin Srbije (40) povređen je o oblasti Polihrona na Halkidikiju nakon što ga je udarila daska za vodeni sport (hyperfly), kojom je upravljao maloletnik, takođe državljanin Srbije.

Četrdesetogodišnjak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu Halkidikija radi ukazivanja prve pomoći.

Pripadnici Druge lučke ispostave Nea Mudanije, koji sprovode preliminarnu istragu, uhapsili su pedesetogodišnjeg oca maloletnika zbog kršenja člana 360 Krivičnog zakonika (zanemarivanje nadzora nad maloletnim licem).