Ažurinanje Windows 11 donosi četiri važne funkcije, ubrzava rad sistema i rešava grešku koja je zauzimala prostor na disku.

Među najvažnijim promenama izdvajaju se mogućnost neograniđenog odlaganja ažuriranja, nova opcija za oporavak sistema, unapređeni vidžeti i nove opcije za zaštitu očiju.

Pored toga, ažuriranje rešava problem koji je kod pojedinih korisnika postepeno zauzimao sve više prostora na disku.

Do sada su korisnici Windows 11 Home verzije mogli da odlože instalaciju ažuriranja najviše pet nedelja. To je često bilo nedovoljno kada bi neko ažuriranje sadržalo ozbiljne greške koje Majkrosoft nije brzo rešavao.

Nova verzija omogućava da odlaganje produžavate na svakih 35 dana, praktično neograničeno. Drugim rečima, možete izbegavati određeno ažuriranje sve dok sami ne odlučite da ga instalirate ili dok ne istekne podrška za vašu verziju Windowsa.

Majkrosoft je uveo novu funkciju pod nazivom Point-in-Time Restore, namenjenu situacijama kada računar više ne može normalno da pokrene Windows.

Ova opcija vraća ceo sistem u prethodno sačuvano stanje, uključujući instalirane programe, dokumenta i podešavanja sistema. Na taj način računar može da se vrati u stanje u kojem je ispravno radio.

Treba imati u vidu da rezervne kopije zauzimaju prostor na disku. Starije kopije se automatski brišu nakon 72 sata, a na računarima sa sistemskim diskom manjim od 200 GB ovu funkciju je potrebno uključiti ručno.

Pojednostavljen je i panel sa vidžetima, pa će on sada biti mnogo pregledniji. Po podrazumevanim podešavanjima uklonjeni su promotivni sadržaj, MSN vesti,veliki broj obaveštenja, kao i oznake na traci zadataka.

Vidžeti se više neće automatski otvarati kada pređete mišem preko njih, što će mnogima učiniti korišćenje sistema manje napornim.

Julsko ažuriranje donosi i novu funkciju za pristupačnost – mogućnost nijansiranja ekrana različitim bojama. Ova funkcija eliminiše potrebu za dodatnim programima koji su do sada služili za promenu boje prikaza.

Majkrosoft je unapredio i druge delove sistema. Sada se File Explorer se pokreće brže, poboljšana je stabilnost rada Blutut uređaja, Kvalitet zvuka tokom poziva preko aplikacije Phone Link je bolji i Poboljšani su Bluetooth drajveri.

Jedan od najvažnijih ispravljenih problema odnosi se na grešku zbog koje je jedna sistemska baza podataka nekontrolisano rasla i zauzimala sve više prostora na disku. Ovaj problem je sada otklonjen, pa korisnici koji su ga imali nakon instalacije julskog ažuriranja više ne bi trebalo da primećuju nekontrolisano smanjivanje slobodnog prostora, piše techradar.