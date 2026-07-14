SAD su izdale nove sankcije i opštu dozvolu Iranu

Sjedinjene Američke Države su izdale nove sankcije vezane za Iran i opštu licencu, prema detaljima objavljenim na veb stranici Ministarstva finansija. Sankcije su bile usmerene na nekoliko pojedinaca, entiteta i plovila, dok je opšta licenca dozvoljavala aktivnosti obustavljanja rada, ograničene transakcije u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine, kao i istovar tereta u koji su uključeni određeni ljudi ili plovila blokirana 14. jula, saopštilo je Ministarstvo finansija.

SAD su koristile rakete Patriot kako bi pomogle Kuvajtu da se suprotstavi iranskim napadima

Američke snage su pomogle u odbrani Kuvajta od stalnog toka iranskih odmazdnih napada, uključujući i korišćenje raketnih sistema Patriot iz ograničenih američkih zaliha, izvestio je CNN, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Eksplozija se čula u iranskom Siriku

Zvuk eksplozije čuo se u Siriku, na jugu Irana, javila je novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om.

Amerika ponovo napala

Tri eksplozije su se čule u iranskom Bandar Abasu.

Tri uzastopne eksplozije čule su se u utorak u Bandar Abasu, a mesta udara nalaze se istočno od tog južnog iranskog grada, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Kuvajt tvrdi da je Iran napao ratni brod

Iranski napad je pogodio brod kuvajtske mornarice, povredivši četiri pripadnika oružanih snaga, saopštila je kuvajtska vojska. Povređenima je ukazana medicinska pomoć i njihovo stanje je stabilno. Kuvajtske oružane snage su tokom napada u utorak otkrile i presrele jednu balističku raketu, pet krstarećih raketa i 33 drona, koji su ciljali nekoliko vitalnih i civilnih objekata i prouzrokovali materijalnu štetu od pada krhotina.

"Memorandum o razumevanju sa SAD više ne važi"

Memorandum o razumevanju (MoU) sa Sjedinjenim Američkim Državama više ne važi, izjavio je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. "Amerika ne samo da je prekršila memorandum o razumevanju, već ga je i ukinula. Neuspeh u sprovođenju jedne od klauzula bio je dovoljan da se uruši ceo Memorandum o razumevanju, a sada je Amerika prekršila sve svoje obaveze", rekao je Garibabadi, prenosi televizija IRIB.

Tramp ima zahtev za Netanjahua

Predsednik SAD Donald Tramp zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael počne sa povlačenjem svojih snaga iz Sirije, saopštili su danas američki i izraelski zvaničnici za Aksios.

Prva runda pregovora Izraela i Libana u Rimu okončana produktivno

Prva runda pregovora Izraela i Libana u Rimu okončan je produktivno, preneo je danas Rojters pozivajući se na neminenovanog zvaničnika američkog Stejt Departmenta. "Razgovori u Rimu između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Libana bili su produktivni i održani u pozitivnoj atmosferi", rekao je zvaničnik, dodajući da su Izrael i Liban pokazali želju za napretkom, kao i da će pregovori biti nastavljeni sutra. Neimenovani libanski diplomatski izvor rekao je da je tokom razgovora Liban istakao da je vojska te zemlje spremna da postepeno preuzme kontrolu nad lokacijama sa kojih bi se izraelska vojska povukla.

Iran gađao američku bazu u Jordanu

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su iranski balistički projektili gađali američku vazdušnu bazu u Jordanu. U saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars, IRGC je takođe pozvao narod Jordana da zahteva uklanjanje američkih baza iz svoje zemlje.

Zvuk eksplozije se čuo u iranskom Andimešku

Zvuk eksplozije čuo se u Andimešku, u južnoj iranskoj provinciji Huzestan, javili su državni mediji.

OHCHR: Obnova neprijateljstava SAD i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) Folker Tirk izjavio je danas da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu i upozorio na rizik od teških poremećaja u snabdevanju hranom, lekovima i drugim osnovnim potrepštinama. "Borbe SAD i Irana potkopavaju napore za mir i produbljuju nestabilnost, uz ozbiljne rizike po ljudska prava širom celog regiona. Povratak širim sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana je ogroman korak unazad za civile u regionu i šire", upozorio je Tirk i pozivao na uzdržanost.

Eksplozije na jugu Irana

U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Persijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok su istovremeno i na ostrvu Kešm odjeknule eksplozije, preneli su danas iranski mediji. Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na Elektrodistribuciju grada Kiša, navela je da su američki projektili eksplodirali u blizini elektrane na tom ostrvu. Prema navodima iste kompanije, američko bombardovanje moglo bi da dovede do isključivanja pojedinih proizvodnih jedinica iz elektroenergetskog sistema. Tasnim je, takođe, javio da je u današnjim američkim napadima na luku na ostrvu Kiš oštećen veći broj plovila. Iranska novinska agencija Fars prenela je da su se u međuvremenu čule eksplozije i na ostrvu Kešm na jugu Irana. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmerama materijalne štete.

Kuvajtska vojska: "U toku je presretanje neprijateljskih napada raketama i dronovima"

Kuvajtska vojska saopštila je danas da sistemi protivvazdušne odbrane presreću neprijateljske napade raketama i bespilotnim letelicama i pozvala građane da se pridržavaju uputstava nadležnih službi. Dopisnik Al Džazire javlja i da su se u Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost istovremeno sa dejstvima vojske na presretanju raketnih napada. U saopštenju vojske objavljenom na društvenoj mreži Iks, navodi se da su eventualne eksplozije koje građani mogu da čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane prilikom presretanja neprijateljskih napada. Vojska je pozvala građane da se pridržavaju svih uputstava o bezbednosti i zaštiti koje izdaju nadležni organi.

Američki napad oštetio deo elektrane Kiš

Deo elektrane na iranskom ostrvu Kiš oštećen je u američkom napadu rano ujutro u utorak, saopštila je kompanija Kiš Voter end Pauer. Kompanija je pozvala građane da efikasno koriste energiju.

Izrael i Liban nastavljaju pregovore

Liban i Izrael su nastavili razgovore u italijanskoj prestonici, a Bejrut se nada napretku ka obezbeđivanju izraelskog povlačenja iz južnog Libana u okviru sporazuma postignutog uz posredovanje SAD , iako su očekivanja brzog napretka bila niska. Diplomatija predvođena SAD pojavila se otkako su se Hezbolah i Izrael vratili u rat 2. marta usred šireg regionalnog sukoba, napredujući uprkos snažnim protivljenjima grupe koju podržava Iran, koja veruje da samo iranski pritisak na Vašington može osigurati kraj rata i izraelsko povlačenje. Iran je zahtevao okončanje rata u Libanu kao deo svog prelaznog sporazuma sa Vašingtonom potpisanog prošlog meseca, ali je sporazum poljuljan tokom prošle nedelje zbog obnovljenih američko-iranskih neprijateljstava u Zalivu.

Troje poginulih u napadu na policijsku stanicu u Gazi

Tri osobe su poginule u napadu na policijsku stanicu na severu Pojasa Gaze, javili su izvori iz Gaze. Policijska stanica se nalazila zapadno od izbegličkog kampa Džabalja.

Tri osobe osuđene na doživotni zatvor u Bahreinu zbog špijunaže za IRGC

Bahreinske vlasti saopštile su da su tri osobe osuđene na doživotni zatvor zbog špijunaže za iransku Revolucionarnu gardu (IRGC). „Trojica optuženih optužena su za dosluh sa terorističkim Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom i njegovim operativcima radi pomaganja u neprijateljskim i terorističkim aktima protiv Kraljevine Bahrein i nanošenja štete njenim interesima“, saopštilo je tužilaštvo.

Analitičari upozoravaju da su zalihe nafte blizu kritičnog nivoa