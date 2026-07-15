U jednom stanu u zgradi na Vračaru danas oko 13 sati došlo je do požara
U požaru je, prema prvim informacijama, poginuo muškarac čiji identitet za sada nije utvrđen.
Policija je na terenu i radi se na utvrđivanju uzroka požara.
(Telegraf)
Jedan muškarac stradao je u požaru u Beogradu
U jednom stanu u zgradi na Vračaru danas oko 13 sati došlo je do požara
U požaru je, prema prvim informacijama, poginuo muškarac čiji identitet za sada nije utvrđen.
Policija je na terenu i radi se na utvrđivanju uzroka požara.
(Telegraf)
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