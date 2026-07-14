Pritvor je određen na predlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli koje Lazića sumnjiči da je od maja do jula 2026. godine, preko aplikacije Viber, seksualno uznemiravao dve žene.

”Boraveći na području Ugljevika i Gruda osumnjičeni je, u kontinuitetu, svakodnevno, uporno i učestalo, bez pristanka i protiv volje primalaca poruka, sa različitih broje putem vibera upućivao ovim ženama neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, tako ih kontinuirano uznemiravao vređajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet”, saopštilo je Kantonalo tužilaštvo u Tuzli.

Dodaju da su osumnjičenog identifikovali istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, u saradnji sa kolegama iz MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona.

Osumnjičeni je uhapšen 9. jula kada su pretreseni stambeni objekti koje je koristio u Ugljeviku i Grudama.