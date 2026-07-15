Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su M. T. (1989) iz okoline ovog mesta zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima i nelegalnim posedovanjem oružja.

On se sumnjiči za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tokom pretresa njegove kuće i dvorišta, policija je pronašla veću količinu materija za koje se sumnja da su narkotici.

Kako je saopšteno, pronađeno je oko 90 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, oko 50 grama tableta za koje se sumnja da su ekstazi, 270 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manja količina praha nalik na kokain, dve elektronske cigarete sa kanabisovim uljem, kao i oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kofein.

Policija je pronašla i dve digitalne vagice koje su, kako se sumnja, mogle biti korišćene za merenje narkotika.

U dvorištu osumnjičenog pronađen je i jedan pištolj za koji se sumnja da je ilegalno posedovan.

M. T. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.