Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Nakon što je Mala Cana stigla, pojavile su se i ćerke, te su odmah krenule da se smeste.

Ćerke Andrije Bajića stigle su na komemoraciju u crnini vidno utučene sa Andrijinim unucima koji su sve vreme bili uz majke. Pre njih je stigla Mala Cana koju su pridržavali da ne padne, a kada je ušla u dvoranu ljubila je i mazila sliku pokojnog supruga.

Kako je ranije najavljeno, veliki broj kolega i bliskih ljudi danas će prisustvovati na komemoraciji, a Mala Cana je u više navrata govorila o tome kroz šta prolazi sa rodbinom pevača. Ona se sa njima srela i danas, ali se trudila da ispoštuje protokole kako bi sve prošlo kako treba.

Skuplja se dokumentacija oko sahrane

Inače, sahrana Andrije Bajića će, prema najnovijim informacijama, biti nakon što se sve neopodne stvari završe.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

Izvor: I. R.

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