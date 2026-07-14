Zagrebačko Opštinsko krivično državno tužilaštvo u utorak je, nakon sprovedene istrage, podiglo optužnicu protiv državljanina Severne Makedonije (58) koji je predstavljajući se kao doktor šestoro žrtava prevario za više od 41.000 evra.

Tužilaštvo je obavestilo da je optužnicu podnelo pred Opštinskim krivičnim sudom u Zagrebu, a 58-godišnjaka terete za tri krivična dela prevare za koje je predviđeno do pet godina zatvora i još tri za koje zbog veće materijalne štete zakon predviđa kaznu do osam godina.

Optužnicom se okrivljeni tereti da je u vremenu od juna 2025. do jula 2025., u Zagrebu, zajedno s nepoznatim osobama, telefonski kontaktirao žrtve i lažno im se predstavljao kao doktor, tražeći od njih pritom da podmire troškove lečenja za članove njihovih porodica za koje je neistinito naveo kako su teško povređeni u saobračajnim nesrećama, izvestilo je tužilaštvo.

Žrtve bi im potom predavale novac pa je šest osoba ukupno prevareno za 41.400 evra.

Opštinsko krivično državno tužilaštvo optužnicom je sudu predložilo produženje pritvora okrivljenom zbog opasnosti od bega te opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.