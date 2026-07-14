Muškarac osumnjičen za silovanje devojčice na području Olova uhapšen je u Zeničko-dobojskom kantonu.

Portparolka kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović rekla je da je uhapšen muškarac zbog sumnje da je počinio krivično delo polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina na području Olova.

Ona je navela da je nad uhapšenim licem izvršena kriminalistička obrada, prenosi Srna.

Kako je pojasnila, policija je postupala po prijavljenom događaju, u skladu sa smernicama tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničkog-dobojskog kantona.

Ekinovićeva je rekla da će o počinjenom krivičnom delu biti dostavljen izveštaj Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Federalni mediji su javili da devojčica je pobegla iz jednog doma u BiH, da je bila i korisnica jedne od sarajevskih ustanova za maloletnike bez roditeljskog staranja.

Mediji su naveli da je sa još dve devojčice početkom jula otišla u selo na području Olova, gde su bile u društvu mladića i konzumirale alkohol. Za seksualno zlostavljanje osumnjičen je 29-godišnji muškarac.

Alo/ATVBL

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