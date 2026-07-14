Predsednik Vučić danas je prisustvovao vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje kao prvi predsednik Srbije koji je dobio poziv za ovaj događaj. Nakon svečanosti predsednik se oglasio i tom prilikom govorio i o trenutnoj situaciji u svetu.

Predsednik Emauel Makron je juče rekao da je Evropa opredeljena za mir, ali da će braniti kontinent i krvano kako treba.

- Kako vidite to upozorenje - upitan je predsednik Vučić.

- Ta sitacija će eskalilra i neće biti stvari mirnije i lakše. Naprotiv, biće samo teže. I u to nemojte da imate nikakve sumnje. Ne govorim vam ja zato što mi jeneko nešto rekao, već zato što dovoljno dobro poznajem sve aktere na svetskoj političkoj sceni, sve predsednike i premijere njihove. Dobro znam činjeneice i dobro znam da ih čitam. Zato nisam pogodio, već sam samo znao da ne može da bude mir između Amerike i Irana u onom trenutku, nadam se da će ga u budućnosti biti ali neće biti skoro. Kao što znam kakvi sukobi posle toga moraju da slede jer vidimo dijametralne inerese u tom regionu, vidim i kako se prave dva tabora i neke druge stvari. Zato moramo da brinemo o sebi što više, zato moramo da snažimo našu vojsku, ali istovremeno moramo da razmišljamo o našoj ekonomiji. Moramo da obezbeđujemo rezerve, apsolutno svega, od hrane do toga, pogledajte kakva katastrofa u nekim istočnim zemljama, od Belorusije, Ukrajine, Bugarske, oko vode, problema sa vodom i tako dalje. Moramo o vodi da vodimo računa i o vodi da brinemo u narednom periodu - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da se problemi u svetu samo gomilaju.

- Više ne postoji nikakvo tržište slobodno nigde, ničega, sve je zaustavljeno barijerama. Ono što nije zaustavljeno barijerama, zaustavljeno je ratovima. Tako da, mnogo briga pred nama i ne laki dani pred nama. Ali ljudi imaju svoju državu, pa neka odmaraju malo, a mi ćemo da radimo svoj posao, u njihovom interesu, naravno - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesi OVDE.

BONUS VIDEO