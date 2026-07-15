Petogodišnji dečak N. I. teško je povređen nakon pada sa električnog trotineta u beogradskom naselju Boleč, a lekari Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj bore se za njegov život.

Prema saznanjima, dečak je sinoć hitno prevezen u bolnicu nakon što je tokom vožnje pao s električnog trotineta na kojem se nalazio zajedno sa svojim četrnaestogodišnjim bratom.

Nesreća se dogodila na ulici u Boleču, a okolnosti pod kojima je došlo do pada biće utvrđene.

Po prijemu u bolnicu lekari su konstatovali teške telesne povrede, uključujući krvarenje u mozgu, zbog čega je dečak zadržan na intenzivnom lečenju.

Njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, a medicinski tim preduzima sve mere kako bi stabilizovao povređenog mališana.

Nadležni će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

Telegraf.rs