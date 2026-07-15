Ulica u kojoj je živeo N. M. (39), suprug i otac troje dece, danas je nema. Komšije sa nevericom gledaju ka dvorištu u kojem se dogodila tragedija nakon koje je ceo kraj zavijen u crno.

Kako pričaju meštani, N. M. je život izgubio nakon što ga je napao roj osa dok je pokušavao da pomogne komšinici koja se nedavno porodila.

– Bio je čovek zlatnog srca, uvek spreman da pomogne. Kod njega smo svi iz ulice vozili automobile na servis. Sinoć je samo želeo da pomogne komšinici i premesti sto u njenom dvorištu – kroz suze priča jedna od komšinica.

Prema njenim rečima, niko nije ni slutio da se u stolu ili njegovoj blizini nalazi roj osa.

– Čim je pomerio sto, ose su izletele i počele da ga ubadaju. Izujedale su ga po glavi i vratu. Sve se dogodilo za nekoliko trenutaka. Odmah mu je pozlilo i odvezli su ga u Dom zdravlja. Nadali smo se da će ga lekari spasiti, ali je ubrzo stigla najtužnija vest – kaže potresena komšinica.

N. M. je, uprkos naporima lekara, preminuo ubrzo nakon prijema u zdravstvenu ustanovu.

Njegovo telo poslato je na Institut za sudsku medicinu, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Komšije za preminulog imaju samo reči hvale i kažu da je iza sebe ostavio neutešnu porodicu.

– Najmlađe dete ove godine treba da krene u prvi razred. Ovo je strašna tragedija za celu porodicu i sve nas koji smo ga poznavali – rekla je komšinica.

Rezultati obdukcije trebalo bi da pokažu da li je smrt nastupila kao posledica teške alergijske reakcije na ubode ili drugih komplikacija.

Telegraf