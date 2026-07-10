Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su trojicu muškaraca zbog sumnje da su učestvovali u skrnavljenju više desetina grobova na groblju u Malom Mokrom Lugu. Prema nezvaničnim informacijama, svi osumnjičeni bili su zaposleni na Mokroluškom groblju, što im je, kako se sumnja, omogućilo da neometano prilaze grobnim mestima.

Uhapšeni su N. S. (26), M. J. (21) i B. R. (43), a terete se da su, zloupotrebljavajući svoj položaj, u više navrata otvarali grobnice u potrazi za vrednim predmetima.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni nisu prezali ni od otvaranja kovčega, odakle su, kako se sumnja, skidali zlatni nakit i druge vrednosti sa tela pokojnika. Ukradene predmete navodno su potom prodavali lokalnim zlatarama kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist.

Kako se nezvanično saznaje, upravo nakon jedne od prodaja ukradenog zlata istražitelji su uspeli da uđu u trag osumnjičenima. Daljim operativnim radom prikupljeni su dokazi koji su, kako se sumnja, doveli do njihovog hapšenja.

Slučaj je izazvao veliko uznemirenje među građanima, posebno porodicama čiji su grobovi oskrnavljeni. Jedna od oštećenih žena ranije je izjavila da se skrnavljenje grobnica nije dogodilo u jednom danu, već da je trajalo duže od mesec dana.

– Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice na delu groblja uz auto-put, verovatno kako bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti. Koristili su poluge, a na pojedinim mestima sekli su i beton. Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto – ispričala je ranije za medije.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a očekuje se da će biti utvrđen tačan broj oskrnavljenih grobova, kao i ukupna materijalna šteta. Nadležni proveravaju i da li je u izvršenju ovih krivičnih dela učestvovalo još osoba.