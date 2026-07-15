Život En Elizabet Hodžes zauvek se promenio 30. novembra 1954. godine, kada je postala prva osoba u istoriji za koju je zvanično potvrđeno da ju je pogodio meteorit i da je taj neverovatan događaj preživela. Dok je odmarala na kauču u svojoj kući u gradu Silakoga, u američkoj saveznoj državi Alabama, kroz krov je iznenada proleteo svemirski kamen težak nekoliko kilograma.

Meteorit je najpre probio krov, odbio se od radija, a zatim pogodio En u kuk i ruku. Iako je udar bio snažan, zadobila je samo veliki hematom. U prvi mah ona i njena majka pomislile su da se urušio dimnjak, jer je kuća bila puna prašine i šuta. Tek kada su ugledale neobičan kamen na podu, pozvale su policiju i vatrogasce.

Stručnjaci su ubrzo potvrdili da je reč o meteoritu, koji je potom privremeno preuzelo američko ratno vazduhoplovstvo radi ispitivanja. Usledila je i višemesečna pravna bitka oko vlasništva, pošto je gazdarica kuće tvrdila da meteorit pripada njoj. Na kraju je postignut dogovor kojim je En zadržala kamen uz novčanu nagodbu.

Vest o nesvakidašnjoj nesreći obišla je svet. Ispred njene kuće danima su dežurale stotine novinara, dobijala je pozive za televizijske emisije i na desetine pisama obožavalaca. Međutim, ogromna pažnja javnosti ostavila je posledice. Prema rečima njenog supruga Judžina, En je nakon tog događaja postala povučena, razvila ozbiljnu anksioznost i psihičke probleme koji su podsećali na posttraumatski stresni poremećaj. Supružnici su se razveli 1964. godine, nisu imali dece, a En Hodžes preminula je 1972. u 52. godini od posledica otkazivanja bubrega.

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