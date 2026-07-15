Žena koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u čačanskom naselju Kulinovci nalazi se u teškom stanju, a lekari čekaju mišljenje neurohirurga o njenom daljem lečenju i eventualnom transportu.

Prema informacijama, povređena žena je zadobila je prelom ključne kosti, čašice kolena i karlice.

– Čeka se mišljenje neurohirurga jer žena ima i izliv krvi na mozak. Nakon što neurohirurg da svoje stručno mišljenje, biće poznato da li će pacijentkinja biti transportovana u drugu zdravstvenu ustanovu, potvrđeno je za RINA.

Do nezgode je došlo dok je žena čistila prostor ispred svog dvorišta. Prema prvim informacijama, na nju je automobilom naleteo vozač velikom brzinom, a od siline udara nesrećna žena je odbačena nekoliko metara.

– Žena je nakon kontakta sa automobilom odletela pet ili šest metara. Prizor je bio strašan, rekao je jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređena žena je nakon ukazane prve pomoći prevezena u bolnicu, gde se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

Sve okolnosti ove teške saobraćajne nezgode biće poznate nakon završetka istrage.