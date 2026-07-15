Žena koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u čačanskom naselju Kulinovci nalazi se u teškom stanju, a lekari čekaju mišljenje neurohirurga o njenom daljem lečenju i eventualnom transportu.

Prema informacijama, povređena žena je zadobila je prelom ključne kosti, čašice kolena i karlice.

 – Čeka se mišljenje neurohirurga jer žena ima i izliv krvi na mozak. Nakon što neurohirurg da svoje stručno mišljenje, biće poznato da li će pacijentkinja biti transportovana u drugu zdravstvenu ustanovu, potvrđeno je za RINA.

 Do nezgode je došlo dok je žena čistila prostor ispred svog dvorišta. Prema prvim informacijama, na nju je automobilom naleteo vozač velikom brzinom, a od siline udara nesrećna žena je odbačena nekoliko metara.

 Žena je nakon kontakta sa automobilom odletela pet ili šest metara. Prizor je bio strašan, rekao je jedan od očevidaca.

 Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređena žena je nakon ukazane prve pomoći prevezena u bolnicu, gde se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

 Sve okolnosti ove teške saobraćajne nezgode biće poznate nakon završetka istrage.