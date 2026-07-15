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Rusija je oborila 340 ukrajinskih dronova iznad Moskve, saopštio je gradonačelnik.

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Zelenski: Ukrajini će tokom zime biti potrebno 300 sistema „Patriot” za suprotstavljanje ruskoj agresiji.

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Udarno! Ruske strateške nuklearne pomorske snage u punoj borbenoj gotovosti

Ruske strateške pomorske nuklearne snage nalaze se u stanju pune borbene gotovosti i deluju širom svetskih okeana, izjavio je danas Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina i predsedavajući Pomorskog kolegijuma. U intervjuu koji prenosi agencija RIA Novosti, Patrušev je rekao: „Naše strateške pomorske nuklearne snage su u stanju pune borbene gotovosti.” Ceo tekst pročitajte OVDE

Ukrajina i Evropska unija postigle dogovor o dronovima

Evropska unija i Ukrajina potpisale su sporazum o zajedničkom povećanju proizvodnje bespilotnih letelica – tehnologije koja se brzo razvija i koja je preoblikovala savremeno ratovanje.

Letonski predsednik: "Očekujemo ruske provokacije"

Letonski predsednik Edgaras Rinkevičijus upozorio je danas tokom posete Litvaniji da bi Rusija mogla da pribegne provokacijama u regionu kada počne značajno da slabi na bojnom polju u Ukrajini. "Informacije koje dobijamo iz Litvanije, Letonije, drugih zemalja NATO-a, ali i iz bezbednosnih izvora u različitim zemaljama, pokazuju da postoje pokušaji organizovanja sabotaža i hibridnih napada sa ciljem da se potkopa bezbednost naših zemalja", rekao je letonski predsednik na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim litvanskim kolegom Gitanasom Nausedom, prenosi litvanski javni servis LRT. Rinkevičijus je pozvao na oprez i spremnost da se u skladu sa mehanizmima odgovora na nivou Severnoatlantske alijanse i na nivou Evropske unije reaguje na indirektne destabilizujuće pokušaje Rusije.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske Oružane snage izvele su napade na logističke centre, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage tokom prethodnog dana;

Ruske snage su u poslednja 24 sata gađale skladišta za dronove dugog dometa ukrajinske vojske;

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su osam vođenih avionskih bombi i 558 dronova ukrajinskih snaga u poslednja 24 sata;

Crnomorska flota uništila je četiri bespilotna čamca ukrajinske vojske;

Ukrajinske Oružane snage izgubile su višecevni raketni sistem „bastion“ u zoni SVO;

Ukrajinske jedinice su u poslednja 24 sata izgubile približno 1.505 vojnika kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa.

Ukrajina pogodila 20 ruskih brodova

Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) izvršile su sinoć napad na rusku "flotu u senci" u blizini Krima, pogodivši 20 plovila. O napadu, koji se dogodio u noći između 14. i 15. jula, izvestio je komandant USF Robert "Mađar" Brovdi.

Prema objavljenim detaljima, među 20 pogođenih plovila je 17 tankera za naftu, dva tankera za gas i jedan tegljač. Ovo je nastavak ukrajinske kampanje protiv plovila koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, transport nafte i snabdevanje okupiranih teritorija.

Ukrajinske snage tvrde da su u proteklih devet dana pogodile ukupno 116 plovila u Azovskom moru i oko Krima. Samo prethodne noći, u noći između 13. i 14. jula, oštećeno je 11 plovila: pet tankera, pet teretnih brodova i jedan tegljač.

Pojačani napadi Kijeva na Energodar

Intenzitet napada ukrajinskih Oružanih snaga na grad Energodar, satelitski grad Zaporoške nuklearne elektrane, povećan je poslednjih dana, a neprijatelj cilja ljude i urbanu infrastrukturu, rekla je za Sputnjik Evgenija Jašina, direktor za komunikacije nuklearne elektrane.

Prema njenim rečima, napadi uključuju automobile, stajališta javnog prevoza, puteve i stambene zgrade.

Ukrajinske trupe pokušavaju da izoluju Energodar od normalnog snabdevanja minirajući pristupne puteve, ocenila je ona.

Prema njenim rečima, takve akcije ozbiljno komplikuju kretanje civilnog prevoza, rad službi za hitne slučajeve i isporuku neophodne robe.

U ruskim raketnim napadima na Sumski region poginule tri osobe, sedam povređeno

Najmanje tri osobe poginule su u ruskim napadima vođenim avionskim bombama na područje ukrajinske Sumske oblasti, a sedmoro je povređeno, izjavio je danas načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov.

Prema njegovim rečima, ruske snage izvele su šest udara vođenim vazdušnim bombama (KAB) na teritoriju opštine Sumi, preneo je Ukrinform.

Jedna bomba je pogodila područje u blizini medicinskih ustanova, na mestu sa gustim saobraćajem, dok su ostali napadi bili usmereni na infrastrukturne objekte.

Sumska regionalna vojna uprava saopštila je da su ruske snage tokom prethodna 24 sata izvele 80 napada na 31 naselje u 18 zajednica tog regiona.

Snimljeno dejstvo ukrajinske "Ose"

Retki snimci ukrajinskog protivvazdušnog raketnog sistema "Osa" dok dejstvuje.

Ruske oružane snage napale ukrajinske luke

Ruske snage su tokom noći napale ukrajinske luke Odesu i Čornomorsk, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

"Kao rezultat grupnih udara visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar goriva i maziva, rezervoari za skladištenje goriva i pogoni za proizvodnju i montažu dronova su oštećeni", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane Rusije je navelo da su među drugim pogođenim ciljevima bila četiri broda u lukama Čornomorsk i Dnjepro-Bugski, koji su dostavljali teret militantima ukrajinskih oružanih snaga.

Ima mrtvih u udaru na Odesu

Tri osobe su poginule u Odesi nakon jutarnjeg napada, saopštavaju vlasti.

Rusi napreduju kod Kupjanska

Ruske trupe su napredovale u blizini Kupjanska i pojačale prodor u istočni deo grada, prema rečima ukrajinskog vojnog stručnjaka Konstantina Mašoveca.

Udar na Izjum

Gradske vlasti su juče saopštile da je kombinovani napad raketama KAB i Šahed pogodio Izjum.

Oštećeni su civilni objekti, komunalne usluge, poljoprivredna oprema i privatne kuće.

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