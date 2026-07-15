Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Velemira Gordeljevića (53) iz Osmaka (Zvornik) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo, u sticaju sa krivičnim delima ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva kao saučesnik.

Optužnica tereti Gordeljevića da je 19. novembra 2025. godine, zajedno sa još dve osobe, nakon prethodnog dogovora, počinio oružano razbojništvo u prodavnici zlata u Kalesiji, prilikom čega je, uz pretnju pištoljem, vlasniku opljačkan zlatni i srebrni nakit ukupne vrednosti oko 76.000 KM. Prilikom bekstva, nakon razbojništva, optuženi je ozbiljno pretio policajcima i drugim licima, a u nameri da ih ubije, više puta je iz vatrenog oružja pucao na dva policajca dok su obavljali poslove obezbeđenja i hapsili počinioce krivičnog dela.

U razmeni vatre, jedan od učesnika razbojništva je ubijen, dok su optuženi i drugi osumnjičeni pobegli, a zatim zapalili vozilo kojim su izvršena krivična dela.

Na predlog postupajućeg tužioca, Kantonalni sud u Tuzli produžio je meru pritvora Gordeljeviću u zakonski propisanom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Još jedan osumnjičeni u ovom slučaju je u bekstvu i traga se za njim i izdata je poternica. Kantonalni sud u Tuzli je odmah nakon hapšenja odredio pritvor.