Stanari trospratne stambene zgrade u mestu Benetuser, nedaleko od Valensije, izbegli su tragediju zahvaljujući brzoj reakciji nakon što su iz objekta počeli da dopiru neobični zvuci i pojavile se pukotine na zidovima.

Kamera je zabeležila jeziv trenutak kada se zgrada najpre počela da se raspada, a zatim se u svega nekoliko sekundi potpuno urušila.

Stanari pobegli u poslednjem trenutku

Na snimku se vidi kako delovi fasade i zidova otpadaju, nakon čega čitava konstrukcija popušta i pretvara se u ogromnu gomilu šuta.

Ogroman oblak prašine prekrio je čitavo područje, dok su se u pozadini čuli krici prestravljenih očevidaca.

Pravo je čudo da u trenutku rušenja u zgradi više nije bilo nikoga.

Sve se dogodilo tokom utakmice

Prema navodima lokalnih medija, stanari su u svojim stanovima pratili fudbalsku utakmicu Španije i Francuske kada su začuli neobične zvuke iz konstrukcije objekta.

Uplašeni su odmah pozvali hitne službe i napustili zgradu.

Vatrogasci i policija brzo su stigli na lice mesta, uspostavili bezbednosni kordon i evakuisali i susedni objekat iz predostrožnosti.

Sumnja se na radove pored zgrade

Prema prvim informacijama, uzrok urušavanja mogao bi biti povezan sa građevinskim radovima koji se izvode na susednoj parceli.

Lokalni vatrogasci saopštili su da su stanari prethodno prijavili pukotine i neobične zvuke, zbog čega je doneta odluka o hitnoj evakuaciji.

Zahvaljujući tome, u rušenju nije bilo poginulih niti povređenih.

Područje već bilo pogođeno katastrofom

Benetuser je jedno od mesta koje je teško stradalo tokom razornih poplava koje su pogodile oblast Valensije u oktobru 2024. godine, kada je život izgubilo više od 230 ljudi.

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile tačan uzrok urušavanja zgrade.

Izvor: The Sun