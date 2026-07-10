Danas se održava komemoracija preminulom pevaču Andriji Bajiću, a u MTS dvorani su se okupili članovi porodice, prijatelji i kolege.

Među prvima je stigla Andrijina bliska prijateljica, pevačica Lepa Lukić, čije je prisustvo mnoge iznenadilo.

Lepu niko nije očekivao budući da je nedavno doživela nezgodu u kojoj se povredila, te je na komemoraciju došla sa longetom na nozi.

- Bio je dobar čovek i dobar kolega. Imam veliko poštovanja prema njemu čim sam došla sa longetom na nozi. Nedavno su mi skinuli gips, ali znam da bi Andrija došao kod mene da sam ja na njegovom mestu - rekla je Lepa pred našim kamerama.

Kada će biti sahranjen?

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji Bajiću koji je preminuo u 89. godini života, a još uvek nije poznato kada će pevač biti sahranjen.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije. Danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

Alo/I.R.

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