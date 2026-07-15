Nakon jučerašnje burne rasprave, Rezoluciju su podržala 83 poslanika, troje je bilo uzdržano, a jedan protiv. Leva opozicija u glasanje se nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP), uzdržano je bilo dvoje SDS S-ovih poslanika i predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su podršku dali i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, poslanici Mosta, kao i poslanik NPS.

U Rezoluciji stoji i da Sabor sa posebnom pažnjom prati izborne procese u BiH i "pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsedništva BiH, predstavnika u domovima naroda o drugim telima".

Rezolucijom, usklađenoj na nivou parlamentarne većine, a prvenstveno s HDZ-om, Hrvatima u BiH daje se institucionalna podrška Hrvatske u osnaživanju njihovog političkog položaja, a pripadnike hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo BiH poziva da ostvare svoje biračko pravo na predstojećim opštim izborima 4.oktobra radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti.

Vlada se poziva da nastavi da pruža finansijsku i političku podršku različitim institucijama hrvatskog naroda u BiH, na korišćenje svih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u BiH, te ističe podrška evropskom putu BiH.

Sve hrvatske državne institucije pozivaju se na nastavak saradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH i ostalim institucijama u okviru međuparlamentarne saradnje.

U preambuli Rezolucije, između ostalog, ističe se i istorijska uloga Herceg-Bosne i Hrvatskog veća odbrane, a vrednovanje uloge Herceg-Bosne u odbrani hrvatskih krajeva u BiH, istakao je je Ivan Penava, predsednik DP-a i potpredsednik Sabora, preneli su hrvatski mediji.