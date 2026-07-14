Nakon što ga je generalni direktor u Evropskoj komisiji Gert Jan Kopman brutalno ućutkao usred Brisela i sasuo mu istinu u lice da je Srbija ispunila uslove i uradila ogroman posao, osvedočeni srbomrzac Tonino Picula doživeo je potpuni nervni slom!

Besan, nemoćan i javno ponižen jer su svi njegovi pokušaji da blokira našu zemlju propali u vodu, hrvatski evroposlanik je odmah otrčao na društvene mreže kako bi očajnički pokušao da ublaži sopstveni poraz.

U svojoj histeričnoj objavi na mrežama, Picula je sam priznao da je išao toliko daleko da je od generalnog direktora tražio hitno objašnjenje zašto se Srbiji uopšte isplaćuje novac i kako je moguće da Evropska komisija predlaže otvaranje novog pregovaračkog Klastera 3!

Međutim, odgovor koji je dobio pokazao je da evropski zvaničnici više ne žele da slušaju jeftinu hrvatsku propagandu.

Komisija presekla - Srbija ide napred

Picula je sa gorčinom morao da prenese reči Kopmana koji je istakao da Komisija jasno vidi kako je Srbija preduzela ozbiljne korake napred i da je upravo zbog tih uspešnih reformi Brisel spreman da predloži otvaranje Klastera 3.