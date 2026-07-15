Peter Sijarto, nekadašnji ministar spoljnih poslova Mađarske, podneo je ostavku na mesto poslanika u parlamentu i saopštio da završava političku karijeru kako bi prešao u privatni sektor.

Vest je objavio na društvenim mrežama, navodeći da je prihvatio ponudu kineske automobilske kompanije BYD, jednog od najvećih svetskih proizvođača električnih i hibridnih vozila.

Nova funkcija u kineskom gigantu

Sijarto je naveo da će u kompaniji obavljati međunarodnu funkciju, zaduženu za spoljne odnose grupacije i razvoj novih poslovnih oblasti.

- Podneo sam ostavku na poslanički mandat u parlamentu. Razlog za to je što sam dobio izuzetno prestižnu ponudu jedne od vodećih kompanija svetske privrede za obavljanje međunarodne funkcije - napisao je Sijarto.

Dodao je da kompaniju BYD smatra jednom od najvećih uspešnih priča automobilske industrije u poslednje dve decenije.

Više od dve decenije u vrhu mađarske politike

Sijarto je političku karijeru započeo kao član Fidesa, a poslanik u mađarskom parlamentu postao je još 2002. godine.

Tokom godina obavljao je više važnih funkcija, uključujući mesto portparola premijera, državnog sekretara za spoljne poslove, a od 2014. godine bio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske.

Bio je jedan od najbližih saradnika nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i jedno od najprepoznatljivijih lica mađarske politike.

Poznat po stavovima o Rusiji i Kini

Kao šef mađarske diplomatije često je isticao značaj očuvanja suvereniteta Mađarske i kritikovao pojedine poteze Zapada prema Rusiji.

Protivio se korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine, kao i sankcijama usmerenim na ruski energetski sektor.

Istovremeno je bio jedan od glavnih zagovornika jačanja saradnje sa Kinom, Turskom i državama Centralne Azije, što njegov prelazak u kinesku kompaniju čini posebno zanimljivim.