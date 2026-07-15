Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv T.M. (24) iz Trebinja, koga Okružno javno tužilaštvo tereti da je tokom svađe brutalno pretukao svoju devojku i naneo joj teške telesne povrede, uključujući prelom dva vratna pršljena.

Prema optužnici, incident se dogodio u noći između 28. i 29. aprila ove godine u stanu u Trebinju. Tužilaštvo tvrdi da je optuženi, nakon kratke svađe, više puta udario devojku otvorenom i zatvorenom pesnicom po glavi, vratu i telu, a zatim joj rukama stezao vrat.

U optužnici se navodi da je bio svestan svojih postupaka i da je delo počinio namerno.

Prema nalazima u optužnici, devojka je zadobila otok glave, modricu desnog oka, višestruke modrice na vratu i stomaku, kao i prelom četvrtog i petog vratnog pršljena, bez oštećenja kičmene moždine. Tužilaštvo smatra da sve zadobijene povrede, gledano u celini, predstavljaju tešku telesnu povredu.

Optuženom je stavljeno na teret krivično delo teške telesne povrede, što je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Sud će o njegovoj krivici odlučiti u daljem toku postupka.