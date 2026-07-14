Muškarac je danas popodne u tuzlanskom naselju Solina posekao svoju komšinicu „oštrim predmetom“, nakon čega je uhapšen, potvrđeno je „Dnevnom avazu“ iz Operativnog centra tuzlanske kantonalne policije.
Slučaj je policiji prijavljen u 16:20 časova.
- Policijski službenici na licu mesta potvrdili su navode iz prijave, a počinilac je uhapšen. Radi se o komšiji koji je napao i posekao svoju komšinicu oštrim predmetom, ne mogu da potvrde da li je u pitanju bio nož ili neki drugi predmet. Žena je hitno prevezena u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, ali prema prvim informacijama, ne bi trebalo da bude težih povreda - rekao je dežurni službenik u tuzlanskoj kantonalnoj policiji.
Dodao je da se napad dogodio na otvorenom prostoru.
Na lice mesta izašli su tuzlanski policajci koji rade na rasvetljavanju okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.
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