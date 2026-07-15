Kada stisnu računi, plata kasni, a troškovi samo rastu, nije malo onih koji u molitvi traže pomoć od Boga. Ali mnogi se pitaju da li je uopšte ispravno moliti se za novac ili je to greh.

Na to pitanje odgovorio je otac Predrag Popović i njegova poruka iznenadila je mnoge vernike.

"Nije greh da se molite za pare"

Otac Predrag kaže da nema ničeg lošeg u tome da čovek zamoli Boga za finansijsku pomoć, ali je važno zbog čega to čini.

-Nije greh da čovek moli Boga za pare. To da znate. Možete da se molite Bogu za pare - poručio je.

Kako objašnjava, i sam se u teškim životnim trenucima molio Svetom Spiridonu Čudotvorcu, svetitelju kome se pravoslavni vernici često obraćaju kada se nađu u finansijskim problemima ili velikoj nevolji.

Nije isto kada tražite za hleb i kada tražite bogatstvo

Otac Predrag pravi jasnu razliku između čoveka koji moli za ono što mu je zaista potrebno i onoga koji želi lako stečeno bogatstvo.

Ako vam je novac potreban da prehranite porodicu, platite lečenje, školovanje dece ili rešite ozbiljan životni problem, kaže da nema ničeg spornog u tome da se za to pomolite.

Ali ako očekujete da ćete se obogatiti preko noći ili da ćete dobiti novac bez rada, to nije smisao molitve.

- Ne ide to da odemo u kladionicu, pa se molimo za pare - rekao je otac Predrag.

Najvažnije je sa kakvom namerom se molite

On podseća da molitva nije spisak želja, već iskren razgovor sa Bogom. Zato nije presudno samo šta tražite, već zbog čega to tražite i šta biste sa tim uradili.

Novac može da pomogne čoveku da reši veliki problem, pomogne porodici ili učini neko dobro delo, ali može da postane i razlog za pohlepu i gordost.

- Ako se molite i dobijete ono za šta ste se molili, znaćete da vam je to Bog dao - poručio je.

Dodaje da čovek nikada ne bi smeo da zaboravi zahvalnost i da misli kako je sve postigao isključivo svojom snagom.

Poruka oca Predraga je jednostavna, nije greh moliti se za novac kada vam je potreban za dostojanstven život, ali uz molitvu moraju da idu rad, odgovornost i vera, a ne želja za lakom zaradom ili bogatstvom bez truda.