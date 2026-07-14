Predsednik zapušio usta opoziciji pred predstojeće izbore
Neće im biti do protesta kad vide rezultat!
Nisam zadovoljan sa 46, 47 ili 48 odsto. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo i da zaslužujemo veće poverenje naroda, kaže Vučić
Velike počasti za Vučića u Francuskoj
Srpska zastava ponosno u Parizu
Vučić je prvi predsednik Srbije na proslavi Dana pada Bastilje, jedini je predstavljao zemlju koja nije član NATO, EU ili Koalicije voljnih. Paradu pratio iz prvog reda, čime su mu domaćini ukazali posebnu čast
-------------
Brčkanje do septembra
Šefovi blokadera okupirali Jadran
Ponoš i Štimac obilaze Hrvatsku i Crnu Goru, dok se kontroverzna tužiteljka Bojana Savović trenutno bezbrižno baškari u Italiji
-------------
Razbuktava se novi sukob SAD i Irana
Pogođeni tankeri, padaju bombe
------------
Dan žalosti u Nišu
Jovanu smrt otrgnula od sestre
Nesrećna Nišlijka sedela je pored sestre kad je ispala kroz prozor minibusa
--------------
Večeras u Atlanti drugo polufinale SP
Englezi i Argentinci u ratu s loptom
---------
Era Ojdanić za Alo!
Andrija Bajić je zaslužio poštovanje
Komentari (0)