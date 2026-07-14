Predsednik zapušio usta opoziciji pred predstojeće izbore

Neće im biti do protesta kad vide rezultat!

Nisam zadovoljan sa 46, 47 ili 48 odsto. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo i da zaslužujemo veće poverenje naroda, kaže Vučić

Velike počasti za Vučića u Francuskoj

Srpska zastava ponosno u Parizu

Vučić je prvi predsednik Srbije na proslavi Dana pada Bastilje, jedini je predstavljao zemlju koja nije član NATO, EU ili Koalicije voljnih. Paradu pratio iz prvog reda, čime su mu domaćini ukazali posebnu čast

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Brčkanje do septembra

Šefovi blokadera okupirali Jadran

Ponoš i Štimac obilaze Hrvatsku i Crnu Goru, dok se kontroverzna tužiteljka Bojana Savović trenutno bezbrižno baškari u Italiji

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Razbuktava se novi sukob SAD i Irana

Pogođeni tankeri, padaju bombe

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Dan žalosti u Nišu

Jovanu smrt otrgnula od sestre

Nesrećna Nišlijka sedela je pored sestre kad je ispala kroz prozor minibusa

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Večeras u Atlanti drugo polufinale SP

Englezi i Argentinci u ratu s loptom

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Era Ojdanić za Alo!

Andrija Bajić je zaslužio poštovanje