Najmanje 27 ljudi poginulo je protekle noći u požaru u baru u Bangkoku na Tajlandu, dok je 60 ljudi na lečenju u bolnici, od kojih je osmoro teško povređeno. Uzrok požara još nije poznat i pod istragom je, rekao je premijer Tajlanda Anutin Čarnivarkul, dodajući da je pokrenuta istraga, preneo je AP. Skaj njuz je preneo da je požar izbio u popularnom baru Rong Bir Na Lat Frao, u popularnom okrugu Čatučak.

Vatrogasci su pozvani na lice mesta nešto posle ponoći, prenosi BBC.

Očevici navode da je požar izbio u blizini bine u baru i da se brzo raširio, dok snimak ka mreži Iks pokazuje kako plamen izbija iz bara dok ljudi istrčavaju, vrišteći i padajući jedni preko drugih.

Premijer je rekao novinarima da je razgovarao sa muzičarem koji je nastupao na bini kada je požar izbio i koji je rekao da je vatra najpre buknula kod prekidača za strujne kablove, nakon čega se plamen brzo širio, uz eksploziju i dim. "Mnogi ljudi nisu uspeli da se probiju do izlaza iz bara i pokušali su da se sklone od dima i vatre u toaletu, gde smo i pronašli većinu tela", naveo je on.

Prvi rezultati istrage pokazuju da je većina žrtava stradala od udisanja dima, rekao je Surijači Ravivan, direktor službe za katastrofe u Bangkoku.

Ovo nije prvi put da se ovakvi incidenti događaju na Tajlandu jer, uprkos zvaničnim obećanjima da će se poboljšati standardi zaštite od požara posle ranijih nesreća, standardi se i dalje često ne primenjuju adekvatno, navodi BBC.