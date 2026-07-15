Aleksandar Lazarov – Cuna, koji je policiji od ranije poznat zbog sumnji za kriminalne aktivnosti, uhapšen je sinoć u Skoplju nakon višednevne potrage, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Za Lazarovim je bila raspisana međunarodna poternica nakon što je, kako se sumnja, uspeo da pobegne iz Policijske stanice u Kočanima dok se nalazio u pritvoru.

Prema informacijama iz istrage, Lazarov je nekoliko dana ranije priveden zajedno sa još dvojicom muškaraca, nakon što je policija u njihovom vozilu, kako se nezvanično navodi, pronašla belu praškastu materiju za koju se sumnja da je droga.

Bekstvo kroz prozor policijske stanice

Lazarov je nakon privođenja sproveden u policijsku stanicu u Kočanima, ali je tokom boravka u prostorijama policije uspeo da pobegne kroz prozor.

Njegov nestanak pokrenuo je opsežnu policijsku potragu, a MUP Severne Makedonije u ponedeljak je za njim raspisao međunarodnu poternicu.

Policijske ekipe tragale su za njim sve do sinoć, kada je lociran i uhapšen u Skoplju.

Poznat policiji od ranije

Prema dostupnim informacijama, Lazarov je od ranije poznat policiji, a njegovo ime se pominjalo u vezi sa krivičnim delima.

Nakon hapšenja očekuje se dalje postupanje nadležnog tužilaštva, koje će odlučiti o narednim koracima u postupku.

Kurir.mk