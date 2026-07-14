Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu nastavili su sa realizacijom intenzivnih terenskih akcija usmerenih na suzbijanje ilegalnog poseda oružja i trgovine narkoticima na području celog Južnobačkog okruga.

Tokom poslednjih aktivnosti, policijski službenici su uspešno neutralisali nove bezbednosne pretnje, zaplenili modifikovano vatreno oružje i veću količinu narkotika, te priveli osumnjičena lica.

Do prve zaplene došlo je u Bačkoj Palanci, gde su operativci obavili ciljanu kontrolu jednog taksi vozila. Detaljnim pregledom putnika J. M. (22), policija je pronašla skriveni pištolj marke "CZ M88A" sa namerno izbrušenim fabričkim brojevima, što jasno ukazuje na pripremu za ilegalnu upotrebu ili dalju preprodaju na crnom tržištu. Pored oružja, kod njega je nađena i PVC kesica sa marihuanom.

Gotovo istovremeno, na osnovu operativnih podataka, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje u mestu Silbaš koristi T. M. (37). Ova akcija rezultirala je pronalaženjem još jednog ilegalnog pištolja nepoznate marke, ali i znatno veće količine narkotika. Policija je na licu mesta konfiskovala marihuanu, amfetamin, kao i dve digitalne vagice koje služe za precizno merenje i pakovanje opojnih droga za dalju uličnu distribuciju.

Osumnjičenima je odmah određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće krivične prijave nadležnom tužilaštvu.

Ovakav epilog i visoka efikasnost na terenu direktna su posledica korenitih promena u organizaciji rada novosadske policije. Dolaskom iskusnog profesionalca Vladana Stojanovića na čelo Policijske uprave Novi Sad, ukinuta je svaka statičnost u radu, a akcenat je stavljen na stalne, ofanzivne preventivne mere i nultu toleranciju prema kriminalnim strukturama. Načelnik Stojanović je postavio rigorozan šablon rada koji zahteva stoprocentnu angažovanost svih jedinica 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Rezultati ovakve strategije postali su vidljivi odmah - policija više ne čeka prijave, već aktivnim prisustvom i čestim kontrolama na kritičnim tačkama predupređuje izvršenje krivičnih dela. Sklanjanjem prepravljenog oružja sa ulica, direktno su sprečeni potencijalni obračuni, razbojništva i ulični kriminal.

Reakcije javnosti i stanovnika Južnobačkog okruga na novi režim rada policije su izuzetno pozitivne. Građani Novog Sada ističu da se na ulicama grada i okolnih mesta ponovo oseća visok nivo bezbednosti i stabilnosti. U javnosti se sve češće čuje stav da je Novi Sad na čelu policije konačno dobio energičnog lidera i profesionalca koji odlično poznaje bezbednosnu problematiku i ne pravi kompromise sa zakonom.

Dosledan rad, vidljivi rezultati na suzbijanju narkomanije i sklanjanje ilegalnog naoružanja vratili su puno poverenje građana u institucije. Policijska uprava Novi Sad, pod jasnim vođstvom načelnika Stojanovića, šalje jasnu poruku da Južnobački okrug neće biti bezbedna zona za kriminalce i da će se borba za mirne ulice voditi bez prestanka.

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