Voditeljka Milica Kon u skladnom braku sa kompozitorom Markom Konom, kog je jednom prilikom molila ra se razvedu, što je mnogima bilo šokantno.

Ona je naime, sa osmehom na licu pričala o svemu, nakon što je videla kolika se pompa digla oko svega.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN" i nasmejala sve.

Markovi problemi sa kilažom

Inače, pevač Marko Kon otkrio je na koji način je uspeo da smrša, ali bitka nije bila nimalo laka.

- U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam.

Genetski imam Modi koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funkcionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz nekoliko sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju ali razdeljenu na šest, sedam sati - objasnio je pevač za Story ranije.

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