Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je istragu protiv tridesetogodišnjeg muškarca iz tog grada, koji je osumnjičen za krivično delo ubistvo.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 12. jula, nakon svađe i fizičkog napada između oca i majke u porodičnoj kući, uzeo nož i napao oca u dvorištu.
Navodno ga je nožem ubo više od 30 puta u vrat i grudi, od kojih je povređeni muškarac preminuo na licu mesta.
Tokom postupka istrage, javni tužilac će preduzeti više radnji kako bi u potpunosti utvrdio motive događaja, a biće obavljen i psihijatrijski pregled osumnjičenog.
Radi obezbeđivanja njegovog prisustva tokom postupka, Osnovno javno tužilaštvo je predložilo da sud odredi meru pritvora.
Alo/Skopje1.mk
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