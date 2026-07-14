Pred Posebnim odaljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS D. G. (58) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

U istom predmetu, krivičnom prijavom obuhvaćeno je lice za kojim se traga, a kojem se na teret stavlja krivično delo Prinuda.

Postoje osnovi sumnje da je D. G, dok je bio u društvu sa licem za kojim se traga, oštećenom pokazao svoju službenu značku, iako nije bio na dužnosti, pa je svojim službenim vozilom vozio oštećenog i lice za kojim se traga, ne bi li na taj način izvršili pritisak na oštećenog da isplati dug koji ima prema trećem licu, nakon čega je oštećeni predao deo novca.

Nakon pronalaska i saslušanja traženog lica, te ocene prikupljenih dokaza, tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju o kojoj će blagovremeno obavestiti javnost.

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