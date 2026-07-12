Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ukazuje da su operativna saznanja koja su dovela do lociranja i jučerašnjeg hapšenja V. V. u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd – Interventne jedinice 92, realizovali su akciju hapšenja na teritoriji Republike Srbije, postupajući u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima.

Međunarodna policijska saradnja, postupanje po međunarodnim poternicama i razmena informacija sa partnerskim službama predstavljaju redovan i značajan segment borbe protiv organizovanog kriminala. Ipak, radi preciznog informisanja javnosti, neophodno je jasno razlikovati međunarodnu saradnju od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i realizacije konkretnog hapšenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastaviće i dalje da profesionalno sarađuje sa svim partnerskim službama u borbi protiv organizovanog kriminala.

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