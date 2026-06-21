Ova uspešna akcija dolazi u periodu intenziviranih aktivnosti na suzbijanju ulične prodaje droga, koje se sprovode pod komandom novog načelnika novosadske policije, pukovnika Vladana Stojanovića.

Detalji velike policijske zaplene

Prilikom pretresa lokacije i osumnjičenog, policijski službenici su pronašli materije za koje se osnovano sumnja da su bile namenjene daljem ilegalnom tržištu.

Tom prilikom oduzeto je:

Amfetamin: 900,90 grama brze droge.

Marihuana: 95,47 grama opojne supstance.

Kokain: 67,83 grama skupocenog praha.

Vage: Četiri digitalna aparata za precizno merenje.

Iskustvo iz SBPOK-a menja pravila na ulici

Oštriji operativni pristup i brza realizacija ove zaplene direktna su posledica bezbednosnih smernica koje je postavio pukovnik Vladan Stojanović.

Stojanović je na čelo PU Novi Sad stupio u aprilu 2026. godine, nakon što je godinama uspešno vodio Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga u okviru SBPOK-a.

Njegov dolazak na ovu poziciju označio je primenu najviših profesionalnih standarda i nultu toleranciju prema narko-mreži na teritoriji Vojvodine.

Osumnjičenom F. M. je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu koja ga tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden na saslušanje radi daljeg postupanja.

BONUS VIDEO