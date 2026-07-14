Pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem su na auto-putu kod Malog Požarevca zaustavili M. D. (35), državljanina Srbije, koji se vozilom marke "BMV", švajcarskih registarskih oznaka, kretao brzinom od 244 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas, izjavio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Naveo je da je vozač isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, saopštio je MUP.

Iz MUP-a podsećaju da pripadnici saobraćajne policije od 13. do 19. jula sprovode centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja tokom letnje turističke sezone. Tokom prvog dana akcije kontrolisano je više od 8.300 vozila, a otkriveno je gotovo 6.000 saobraćajnih prekršaja.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i druge saobraćajne propise, jer odgovornim ponašanjem čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju”, navedeno je u saopštenju.