Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su J. M. (21) iz ovog mesta zbog sumnje da je počinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kako je saopšteno iz MUP-a, policijski službenici su prilikom pregleda osumnjičenog pronašli ilegalni pištolj u kojem su se nalazila tri metka.

Pored oružja, kod njega je pronađena i manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Sledi saslušanje u tužilaštvu

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiocu u Novom Sadu, koji će odlučiti o daljim koracima u postupku.

Istraga će utvrditi poreklo zaplenjenog oružja, kao i sve okolnosti pod kojima ga je osumnjičeni posedovao.