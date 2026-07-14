Trinaestogodišnji dečak iz BiH poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Gerabronu u Nemačkoj dok se vozio na električnom trotinetu.

Kako se nezvanično saznaje, radi se o dečaku iz Čapljine.

Prema informacijama policije, na raskrsnici se dogodio sudar električnog trotineta i automobila kojim je upravljao muškarac star 52 godine. Trinaestogodišnjak navodno nije dao prednost prvenstva vozaču automobila.

Dečak je poginuo na licu mesta, a vozač automobila je prvo otišao kući i tek potom obavestio policiju koja je zatim alarmirala Hitnu pomoć, pišu nemački mediji.

Prema rečima portparola policije, ostaje nejasno zašto muškarac nije odmah pozvao pomoć na mestu nesreće. Moguće je, kako navode, da nije imao telefon sa sobom.

Istraga o nesreći je u toku.

Alo/Fenix-magazin.de

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