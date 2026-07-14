Pedesetsedmogodišnji muškarac se zapalio u banci u Slatini (Rumunija) nakon što je pokušao da podigne novac sa svog računa, ali nije uspeo, piše TVR.

Pošto su mu predstavnici banke rekli da za sada ne može da podigne novac sa računa, muškarac je navodno upozorio da će se zapaliti i polio se acetonom, koji je imao kod sebe u maloj posudi, rekli su predstavnici Policijskog inspektorata okruga Olt (IPJ).

- Incident se dogodio u ponedeljak oko 14.30 časova. Policijski službenici Policije opštine Slatina hitno su izašli na lice mesta i prvim proverama utvrdili da je 57-godišnji muškarac ušao u filijalu banke, gde se, usred spontanog sukoba izazvanog nezadovoljstvom zbog iznosa novca za koji tvrdi da ga nije dobio, polio zapaljivom tečnošću i zapalio - saopštili su predstavnici Policijske uprave okruga Olt.

Dok su stigli vatrogasci i policija, muškarac se zapalio, zadobivši opekotine po rukama, grudima i licu. Prevezen je u bolnicu u stabilnom stanju i svestan.

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