Jedan od najvećih antisrba Nenad Čanak ponovo je zgranuo javnost u Srbiji svojim najnovijim, skandaloznim istupom u kojem je otvoreno ogolio opasne i bolesne namere blokaderskog bloka.

U trenucima kada se država bori za stabilnost i napredak, Čanak je javno, pred kamerama, počeo da razrađuje scenarije za nasilno rušenje ustavnog poretka, analizirajući zašto u ovom trenutku ne može da se izvede krvavi državni udar!

Žale što nemaju kapacitet za prolivanje krvi

Njegove reči jasno pokazuju da je jedina ideja kojom se opozicija vodi - potpuni haos, nasilje na ulicama i bratoubilački rat, samo da bi se dokopali vlasti mimo volje naroda.

-Jedina alternativa politici je politika drugim sredstvima, a to je državni udar, oružana pobuna. To je nešto za šta ne postoji kapacitet, jer za državni udar vam je potrebno bar deo oružanih snaga postojećih da pređe na vašu stranu. To se neće dogoditi. Vojska je slaba, policija je prečišćena tako da tu prostora nema, i vi tu nemate jednostavno šta da radite. S druge strane, ako očekujete socijalne nemire, ni tu se ništa neće desiti - rekao je Čanak.

Iz ove monstruozne izjave jasno je da Nenad Čanak praktično poziva na građanski rat i žali što bezbednosne strukture u Srbiji nisu podložne manipulacijama kako bi se izveo prevrat.

Dok predsednik Aleksandar Vučić i državni vrh čuvaju mir i stabilnost, Čanak i njemu slični pokazuju da im je jedini program krv na ulicama i uništavanje sopstvene zemlje.