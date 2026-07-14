Patrole svakodnevno obilaze benzinske stanice, odmorišta i parkirališta, a cilj je da se spreče krađe i drugi incidenti na najfrekventnijim pravcima.

Tokom letnje turističke sezone pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru akcije „Koridor“, pojačano kontrolišu i obezbeđuju auto-puteve kroz Srbiju kako bi putovanje za sve građane i turiste bilo što sigurnije.

Policijski službenici su svakodnevno na terenu, obilaze benzinske stanice, odmorišta i parkirališta, pružaju pomoć vozačima i putnicima, ali i preduzimaju preventivne mere radi sprečavanja krivičnih dela i povećanja bezbednosti saobraćaja.

Prema podacima MUP-a, dosadašnje aktivnosti dale su rezultate – tokom sprovođenja akcije nije bilo težih krivičnih dela, zabeleženo je smanjenje broja krađa, dok je prisustvo policije pojačano na mestima gde je najveća frekvencija putnika.

Posebna pažnja usmerena je na najopterećenije putne pravce, gde se tokom letnjih meseci beleži povećan broj vozila zbog odlazaka na odmor i tranzitnog saobraćaja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju vozačima da se za pomoć mogu obratiti policijskim službenicima koji su angažovani duž auto-puteva.

Dok građani putuju, policija nastavlja da brine o njihovoj bezbednosti.