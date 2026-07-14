Kineski vojni naučnici predstavili su arsenal mikrotalasnog oružja impulsne snage do 100 gigavata, namenjenog ometanju i onesposobljavanju elektronskih sistema protivnika, uključujući satelite u niskoj Zemljinoj orbiti poput američke mreže „Starlink“.

Detalji su objavljeni u radu istraživača sa kineskog Nacionalnog univerziteta za odbrambenu tehnologiju, a list „Saut Čajna morning post“ navodi da je reč o jednom od najvećih kineskih iskoraka u oblasti impulsne energije i mikrotalasnog naoružanja.

Snaga dovoljna za udar na satelitsku elektroniku

Prema navodima kineskih istraživača, sistemi velike impulsne snage mogu da proizvedu kratke, izuzetno snažne elektromagnetne udare koji remete ili trajno oštećuju osetljivu elektroniku.

Stručnjaci procenjuju da bi za ozbiljno ometanje satelita u niskoj Zemljinoj orbiti mogao da bude dovoljan impuls od oko jednog gigavata. Novi kineski sistemi navodno dostižu i do 100 gigavata, što ih stavlja daleko iznad tog praga.Takvo oružje ne mora fizički da uništi satelit. Dovoljno je da onesposobi njegove komunikacione module, senzore, napajanje ili komandne sisteme i time ga izbaci iz upotrebe.

„Starlink“ među mogućim metama

Kineski naučnici otvoreno navode satelitske konstelacije u niskoj orbiti kao potencijalne ciljeve, a među njima se posebno izdvaja „Starlink“.

Mreža kompanije „Spejs iks“ ima veliki vojni značaj jer obezbeđuje komunikaciju, prenos podataka i povezivanje jedinica na terenu. Kina zato godinama razvija načine da u slučaju sukoba prekine ili ozbiljno poremeti njen rad.

Mikrotalasno oružje u tom scenariju ima veliku prednost: napad na skupu svemirsku infrastrukturu mogao bi da bude izveden bez klasične rakete i po znatno nižoj ceni.

Stotine modula spojene u jedan udar

Ključni tehnološki napredak postignut je povezivanjem velikog broja kompaktnih impulsnih modula u jedinstven sistem.

Umesto jednog ogromnog generatora, snaga se stvara sinhronizovanim radom više manjih jedinica. Tako se dobija impuls ogromne izlazne snage, dok ceo sistem ostaje pokretljiviji i jednostavniji za održavanje.

Kineski istraživači tvrde da je njihova tehnologija tokom prethodnih godina prešla put od laboratorijskih uređaja do praktično upotrebljivih vojnih sistema.

Može da radi i na minus 40 stepeni

Jedna od važnih novina je upotreba hibridnih litijum-jonskih kondenzatora.

Takav izvor energije omogućava gotovo trenutno aktiviranje sistema i stabilan rad na temperaturama do minus 40 stepeni Celzijusa. To znači da bi kineske jedinice za elektronsko ratovanje mogle da koriste ovo oružje i u zimskim, planinskim i polarnim uslovima.

Brzo punjenje i kratko vreme reakcije posebno su važni protiv satelita koji se velikom brzinom kreću kroz zonu dejstva i nad ciljem ostaju svega nekoliko minuta.

Peking neuobičajeno otvorio deo vojnog programa

Kinesko vojno rukovodstvo retko objavljuje konkretne podatke o oružju zasnovanom na usmerenoj energiji, zbog čega je predstavljanje sistema snage do 100 gigavata privuklo posebnu pažnju.

U radu koji predvodi Džang Đun navodi se da je razvoj impulsne energije posledica dugoročnih strateških potreba države i da se kineska istraživanja po obimu i dubini danas nalaze među vodećim u svetu.

Ipak, objavljeni podaci ne znače da je potvrđeno borbeno onesposobljavanje satelita „Starlink“. Kina je predstavila snagu generatora i moguće vojne primene, ali stvarni domet, preciznost i efikasnost sistema protiv ciljeva u orbiti ostaju vojna tajna.

Ono što je jasno jeste da Peking više ne govori samo o laboratorijskim prototipovima. Mikrotalasno oružje ogromne impulsne snage sada se predstavlja kao praktičan deo kineskog arsenala za elektronski i svemirski rat.