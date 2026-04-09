Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je rešenjem direktora policije o privremenom premeštaju na radno mesto načelnika Policijske uprave Novi Sad postavljen pukovnik policije Vladan Stojanović.

Stojanović je rođen 1976. godine u Beogradu gde je završio Višu školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju, dok je radni odnos u MUP-u zasnovao 2002. godine u Policijskoj upravi za grad Beograd, Policijskoj stanici Voždovac, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Tokom 2004. godine raspoređen je na radno mesto u Upravi policije, PU za grad Beograd, gde je bio angažovan na operativnim poslovima do 2009. godine, kada je, zbog rezultata postignutih u prethodnom periodu, premešten na radno mesto u Upravu kriminalističke policije, a zatim i u Odeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Službu za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).

U okviru rada u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, pored predmeta koji su se odnosili na suzbijanje trgovine i krijumčarenja ljudi, postupao je, kako je navedeno, i po operativnim obradama koje su se odnosile na suzbijanje krijumčarenja vatrenog oružja, motornih vozila, opojnih droga i više vrsta krivičnih dela počinjenih od strane organizovanih kriminalnih grupa.

Rešenjem direktora policije, od 2017. godine raspoređen je na radno mesto poslovi suzbijanja otmica, iznuda i ucena sa elementima organizovanog kriminala, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, a 2018. godine na radno mesto šefa Odseka za suzbijanje trgovine ljudima u Odeljenju za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi.

Na osnovu rezultata rada, 2019. godine raspoređen je na radno mesto zamenik načelnika u Odeljenju za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala.

Od 2022. godine Stojanović je, kako navode iz MUP-a, obavljao poslove načelnika Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, u kom periodu je identifikovano i procesuirano više desetina pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, koje su se bavile krijumčarenjem opojnih droga na teritoriji Srbije, u regionu i globalno.

U čin pukovnika policije unapređen je 2024. godine, dok je u toku rada u okviru SBPOK, UKP, na osnovu rezultata ostvarenih u međunarodnim predmetima više puta je nagrađen od strane ministra unutrašnjih poslova.

Stojanović je oženjen i otac dvoje dece.

