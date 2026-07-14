U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Persijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok su istovremeno i na ostrvu Kešm odjeknule eksplozije, preneli su danas iranski mediji.

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na Elektrodistribuciju grada Kiša, navela je da su američki projektili eksplodirali u blizini elektrane na tom ostrvu.

Prema navodima iste kompanije, američko bombardovanje moglo bi da dovede do isključivanja pojedinih proizvodnih jedinica iz elektroenergetskog sistema.

Tasnim je, takođe, javio da je u današnjim američkim napadima na luku na ostrvu Kiš oštećen veći broj plovila. Iranska novinska agencija Fars prenela je da su se u međuvremenu čule eksplozije i na ostrvu Kešm na jugu Irana.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmerama materijalne štete.