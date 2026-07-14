Doktora neurologije u Zdravstvenom centru u Petrovcu na Mlavi Dejana M. (43) pretukao je pacijent Dragan J. (32) u četvrtak oko 13 sati, naočigled osoblja ove ustanove. J. je odmah bio uhapšen, a razlog zbog kojeg je napao svog lekara bilo je nezadovoljstvo lekarskom uslugom. Dejanu su bile konstatovane teške telesne povrede.

Prema tadašnjim saznanjima, uhapšeni je ušao u Milivojevićevu kancelariju i prvo počeo da se raspravlja sa njim. Posle nekoliko minuta domogao se stolice i počeo njom da udara lekara, sve dok stolica nije pukla.

„Kada su videli da je njihovog doktora napao pacijent, lekari su pozvali policiju. Napasnik je odmah bio uhapšen, a mi smo pregledali kolegu. Po telu je imao modrice, a dok se branio od napasnika, polomio je i prst. Posle svega je bio dobro, a ko zna šta bi bilo da je pri ruci imao nešto drugo“, objašnjavao je tada sagovornik iz zdravstvene ustanove u Petrovcu na Mlavi.

Kako se saznalo, J. je bio saslušan u policiji, a kao opravdanje napada na svog lekara u kratkim crtama rekao je da nije bio zadovoljan njegovim dosadašnjim lečenjem. Policija mu je odredila zadržavanje, nakon čega je trebalo da bude saslušan kod istražnog sudije.

Doktor je posle napada nastavio da radi. Imao je dosta pacijenata i nije želeo da odlazi na bolovanje. Važio je za omiljenog lekara među pacijentima i nikada nije dolazio u konflikt sa njima. Rekao je da mu J. do tada nikada nije pretio i da ne zna šta mu je bilo tog puta. Osoblje je navodilo da niko od njih nije mogao da veruje na šta su sve neki pacijenti spremni.

Direktor Zdravstvenog centra u Petrovcu na Mlavi nije mogao da saopšti više detalja o napadu, jer je napasnik bio na važnom sastanku. U neformalnom razgovoru sa osobljem saznalo se da je direktor bio obavešten o napadu i da je razgovarao i sa policijom i sa svojim povređenim kolegom.

BONUS VIDEO: