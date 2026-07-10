Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N. K. (1997) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz MUP-a, kriminalistička policija je u Sremskoj Kamenici zaustavila kombi kojim je upravljao osumnjičeni. Tokom pregleda vozila, u torbama je pronađeno ukupno 52 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana.

Pronađena droga je oduzeta i biće predmet daljeg veštačenja.

Osumnjičenom N. K. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.