Tridesetčetvorogodišnji Dejl Mundel iz Islingtona pronađen je mrtav u koferu u šumi u grofoviji Kent.

Muškarac čije je telo pronađeno identifikovan je nakon što je policija podigla optužnice protiv dvojice osumnjičenih za njegovo ubistvo.

Policija je prošlog četvrtka izašla na adresu u Vimbldonu u Londonu nakon prijave zbog zabrinutosti za bezbednost jednog muškarca.

Na adresi nije pronađena nijedna osoba, ali su istražitelji saopštili da veruju da je neko u toj kući pretrpeo teške povrede, nakon čega je pokrenuta istraga.

Sledećeg dana, u petak, telo muškarca pronađeno je u koferu u šumovitom području u mestu Borstal u grofoviji Kent.

Identifikovan je kao Dejl Mundel (34) iz Islingtona, a policija njegovu smrt tretira kao sumnjivu.

Metropolitenska policija saopštila je da su istog dana uhapšena dvojica muškaraca: Džošua Miler (32) u subotu je optužen za ubistvo i sprečavanje zakonite sahrane, dok je Džejmi Kuper (27) optužen za sprečavanje zakonite sahrane.

Obojica su se juče pojavila pred Prekršajnim sudom u Medveju, koji im je odredio pritvor do nastavka postupka.

Policija je saopštila da su se žrtva i dvojica optuženih međusobno poznavali.

Alo/The Sun

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