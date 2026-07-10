Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici zaplenili su pištolj, veću količinu municije i materiju za koju se sumnja da je marihuana tokom pretresa na dve lokacije u Rumi, a protiv dvojice muškaraca biće podnete krivične prijave.

Kako je saopštila Policijska uprava Sremska Mitrovica, pretresom stana dvadesetpetogodišnjeg muškarca pronađen je pištolj sa okvirom, kao i 67 komada pištoljske i puščane municije.

Na drugoj lokaciji, kod tridesetjednogodišnjeg muškarca, policija je pronašla još 67 komada pištoljske municije, kao i oko 100 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po završetku potrebnih veštačenja, protiv obojice osumnjičenih biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Protiv tridesetjednogodišnjaka biće podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.