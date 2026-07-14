Ovom prilikom predstavnici CZDS su američkog kongresmena upoznali sa političkom situacijom u Srbiji, kao i sa teškim položajem srpskog naroda u našoj južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.

Takođe, Endi Haris je imao priliku da čuje da se na Kosovu i Metohiji sistematski uništavaju srpska pravoslavna groblja i svetinje i da se danas hrišćanstvo brani upravo na prostoru Srbije.

Američkom kongresmenu je predočen i ekonomski razvoj naše zemlje, kao i svi potencijali koje Srbija pruža potencijalnim investitorima.

Ko je Endi Haris?

Endi Piter Haris je američki političar i lekar, koji se trenutno nalazi u američkom predstavničom domu iz okruga Merilenda.

Takođe, od 1999. do 2011. godine je bio član Senata Merilenda.

Pre nego što je ušao u politiku, Haris je radio kao anesteziolog na Univerzitetu Džons Hopkins i komandovao je Medicinskom jedinicom mornaričke rezerve Džons Hopkinsa od 1989. do 1992. godine.

Tokom 117. Kongresa Sjedinjenih Država, GovTrack je ocenio Harisa kao 60. najkonzervativnijeg člana Predstavničkog doma, dok je Vašington post opisao Harisa kao „vatrenog pristalicu predsednika Donalda Trampa“, čiji je desničarski populizam nazvao „budućnošću Republikanske stranke“.

CZDS: Dijalog, demokratija i građansko društvo

Centar za društvenu stabilnost osnovan je 2004. godine sa ciljem unapređenja kulture dijaloga, demokratskih vrednosti i građanskog društva na patriotskim osnovama. Od 2017. godine njegov rad dodatno su osnažili mladi intelektualci i entuzijasti posvećeni razvoju društvene debate i promociji tolerantnog, nekonfliktnog dijaloga. Okupljajući stručnjake različitih profila, Centar kroz tribine, panele, analize i javne nastupe doprinosi razmeni ideja, uvažavanju različitih mišljenja i pronalaženju kvalitetnih rešenja za savremene društvene izazove.

nsuzivo.rs