Odgovarajući na pitanje novinara o rastu cena pšenice usled udara Oružanih snaga Ukrajine na brodove u Azovskom moru, Lavrov je rekao da predsednik Rusije Vladimir Putin radi na tome da se to prekine.

Dodao je da se ovakvi napadi ne dešavaju samo na Azovskom moru, već i na Crnom moru, kao i na afričkom kontinentu.

"Svuda gde Ukrajinci vide mogućnost da nanesu, kako oni smatraju, štetu Ruskoj Federaciji, oni će sklapati saveze sa bilo kim. I sa afričkim ekstremistima koji pokušavaju da svrgnu zakoniti, narodom izabrani režim u Africi. Kao i sa svim drugim izrodima društva", pojasnio je Lavrov.

Napomenuo je da će Rusija u svakom slučaju nastaviti da ispunjava sve svoje obaveze prema afričkim prijateljima koje se tiču dostave proizvoda, trgovinskih sporazuma i humanitarne pomoći.

Podsetio je na to da je nakon početka SVO u lukama EU zaplenjeno 200 tona ruske pšenice.

"Kada su predsednik i firme koje su posedovale tu pšenicu izjavile da će je besplatno predati afričkim zemljama kojima je potrebna, EU je sa svojim brižnim odnosom prema ljudskim pravima više od godinu dana sprečavala da se ta pšenica preda afričkim zemljama", naglasio je ministar spoljnih poslova Rusije.

Napomenuo je svakim mogućim instrumentima pokušavaju da spreče saradnju Rusije i Afrike i da žele da joj ponovo nametnu svoju vlast.

Takođe je napomenuo da Rusija očekuje da Turska javno uputi oštru poruku Kijevu o nedopustivosti napada na infrastrukturu gasovoda "Plavi tok" i naftne tankere.

"Infrastruktura 'Plavog toka', gasovoda koji vodi ka Turskoj, redovno je izložena terorističkim napadima. Pitali smo naše turske kolege kako nameravaju da reaguju na to, ali se nadamo da će svoju ocenu moći izneti javno i da će uputiti oštar i nepristrasni kritički signal kijevskom terorističkom režimu", poručio je Lavrov.