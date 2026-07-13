Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da je Milo Đukanović bio toliki srpski nacionalista da je svom sinu dao ime Blažo po bliskom rođaku generalu Blažu Đukanoviću koji je bio vođa ustanka u Crnoj Gori 1941. godine.

- To je bio četnički ustanak 12. jula, na Petrovdan - rekao je Šešelj za Informer TV.

Kad je u pitanju progon srpskog jezika u Crnoj Gori, ističe da je to veliki bezobrazluk.

- Za službeni jezik su proglasili onaj koji ne postoji - rekao je prof. dr Vojislav Šešelj.